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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قرارات مهمة.. الأعلى للآثار يوافق على مذكرة تفاهم مع أحد متاحف النمسا

اجتماع مجلس إدارة
اجتماع مجلس إدارة الأعلى للآثار

انعقد اليوم مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وذلك بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الاجتماع باستعراض إنجازات المجلس الأعلى للآثار بمختلف قطاعاته خلال شهر إبريل.

وتنوعت الإنجازات ما بين مجموعة من الاكتشافات الأثرية بعدد من المواقع الأثرية بالمحافظات على مستوى الجمهورية إلى جانب ترميم عدد من المواقع الأثرية والتسجيل الأثري لعدد من المقابر، وما بذلته الإدارة العامة للمنافذ الأثرية والمضبوطات من جهد في معاينة المضبوطات بالمواني والمنافذ المصرية ومعاينة قضايا ضبط الآثار.

وقد تم الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية لمقابر تحتمس الثالث، وأوسرحات، وخنسو، وجاري أعمال الترميم والصيانة للقطاع الغربي من الجانب الجنوبي للطريق الصاعد لهرم ساحورع بأبو صير بنسبة إنجاز 25%، كما تم الانتهاء من ترميم 28 عمود من أصل 32 عمود من صالة أمنحتب الثالث بمعبد الأقصر.

وقد أنهت بعثة مركز تسجيل الآثار المصرية أعمال الرفع المعماري والتصوير الرقمي لمقبرة شروي  بالبر الغربي بالأقصر، بالإضافة إلى معاينة عدد من المقابر بالبر الغربي تمهيدا للقيام بأعمال الرفع المعماري والتصوير الرقمي لها.

كما تم افتتاح كوبري دمياط التاريخي، والإنتهاء من عدد من المشروعات وجاهزيتها  للإفتتاح وعلى رأسها قصر محمد على بشبرا ودير الشهداء بإخميم، فضلا عن استكمال العمل بعدد من المشروعات الجارية ومنها إستمرار أعمال طبقة الملاط النهائية للدور العلوي وتركيب الأبواب والشبابيك و تركيب الحجر المعصراني بأرضية الدور العلوي لمبنى القلالي بدير السريان بنسبة إنجاز 57%، وتنظيف الأعمدة الرخامية بصحن مسجد الناصر محمد بن قلاوون بنسبة إنجاز 70%.

كما أحاط المجلس بتوقيع إتفاقية إقامة معرض "قمة الهرم حضارة مصر القديمة"  وقائمة القطع الأثرية المقررة عرضها به، والمزمع إنعقاده في الصين.

وخلال الاجتماع تم  الموافقة على توقيع مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين المجلس الأعلى للآثار ومتحف تاريخ الفنون KMH-Museumeseverband بجمهورية النمسا للتعاون في مجال المتاحف من حيث تنظيم المعارض الخارجية وإجراء الأبحاث والدراسات وترميم القطع الأثرية المكتشفة مننتاج أعمال الحفائر، ومشاركة الطلاب من الجانبين المصري والنمساوي في أعمال البحث العلمي،  فضلا عن اعتماد عدد من قرارات اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية واللجنة الدائمة للآثار المصرية بشأن عمل البعثات الأثرية في بعض المواقع الأثرية، بالإضافة  إلى اعتماد قرارات اللجنة الدائمة للآثار المصرية بشأن الموافقة على تسجيل عدد من  القطع الأثرية نتاج أعمال الحفائر.

الأعلى للأثار اكتشافات الأثرية الإكتشافات الأثرية الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الترميم والصيانة الهرم الدكتور محمد إسماعيل خالد

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