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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفد من حماس يبحث مع قيادات صينية في بكين سبل وقف الحرب على غزة

الصين
الصين

أعلنت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، أن وفدا من الحركة برئاسة رئيس مكتب العلاقات الدولية في الحركة موسى أبو مرزوق، التقي نائب وزير الخارجية الصيني دانج لي في بكين، الأحد الماضي.

ووفقا لبيان حركة حماس عبر قناتها على تليجرام، ضم وفد الحركة كلا من أعضاء المكتب السياسي حسام بدران، وفتحي حماد، وباسم نعيم، وعضو مكتب العلاقات الدولية شريف أبو شمالة.

وأضاف البيان، أن وفد الحركة أجرى مشاورات سياسية مع نائب وزير الخارجية الصيني وطاقم الوزارة، لبحث سبل وقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستعرض الجهود المبذولة للوصول إلى وقف إطلاق النار، والواقع الإنساني المأساوي الذي تسبب به جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومدى إمكانية تعزيز الصين لمساعداتها الإنسانية العاجلة.

ثمن وفد الحركة الموقف الصيني الداعم للقضية الفلسطينية، والرافض للإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، إضافة إلى التأكيد على المساعي الصينية الحسنة لوحدة الصف الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، وتحقيق آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني.

ومن جانبه، عبر دانج لي عن موقف الصين الثابت من القضية الفلسطينية العادلة، واستمرار جهودهم لوقف الممارسات غير الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، والوصول إلى وقف إطلاق النار، ودعم الشعب الفلسطيني في جميع المحافل الدولية.

وبحسب البيان، أكد الجانبان على استمرار المشاورات والعمل على إنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية، واستعداد الصين لتقديم كل ما يلزم.

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