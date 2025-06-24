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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إيه السيناريو ده.. حسن المستكاوي يعلق على مباراة الأهلي أمام بورتو

الاهلي
الاهلي
يارا أمين

علق الناقد الرياضي، حسن المستكاوي، على أحداث مباراة الأهلي وبورتو البرتغالي.

وكتب المستكاوي عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “‏ايه سيناريو المباراة دي الاهلي ٣/٤ . لو مؤلف كتب لنا هذه الدراما كنا نقول : خيال مؤلف واسعة”.

شهدت مباراة الأهلي وبورتو البرتغالي تسجيل 3 أهداف سريعة وفي أقل من دقيقتين ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

الشوط الثاني بدأ بتقدم الأهلي على بورتو بنتيجة 2-1 وسجل ويليام جوميز هدف التعادل لبورتو في الدقيقة 50 من عمر المباراة.

ورد وسام أبو علي سريعا بهدف مميز في الدقيقة 51 من عمر المباراة بعد عرضيه مميزة من محمد هاني.

وعادل فريق بورتو وسجل الهدف الثالث سامو أومورودين في الدقيقة 51 من عمر المباراة.

أهداف الأهلي وبورتو البرتغالي 

جاء هدف تقدم النادي الأهلي الأول عن طريق وسام أبو علي بعد تمريرة مميزة من حمدي فتحي في هجمة مرتدة بسبب خطأ في التمرير من لاعبي بورتو في الدقيقة 13 من عمر المباراة.

وسجل وسام أبو علي هدف ثاني للاهلي في الدقيقة 21 قبل أن يقوم الحكم بإلغاءه بداعي التسلل.

وتعادل بورتو البرتغالي عن طريق اللاعب الأخطر في المباراة رودريجو مورا بعدما راوغ مدافعي الأهلي بالحارس محمد الشناوي وسجل هدف التعادل في الدقيقة 23 من عمر المباراة.

وتبادل تريزيجيه وزيزو التسديدات على مرمى بورتو لكن بدون إتقان أمام المرمى.

وحصل زيزو على ركلة جزاء سددها وسام أبو علي في مرمى بورتو البرتغالي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع قبل نهاية الشوط الأول.

وأجري خوسيه ريبيرو أول تبديل في الدقيقة 35 من عمر المباراة بخروج حمدي فتحي ونزول أليو ديانج.

تشكيل الأهلي أمام بورتو 
أعلن خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي تشكيلته لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية.

وشهد التشكيل وجود تريزيجيه والشحات وزيزو في خط الهجوم تحت ووسام أبو علي، حيث يسعى ريبيرو للعب بقوة لحصد الثلاث نقاط بآمال ضعيفة للتأهل لدور القادم من المونديال.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي 
الدفاع : محمد هاني وأشرف داري وأحمد بيكهام وكوكا 
الوسط : حمدي فتحي  محمد علي بن رمضان 
تحت المهاجم : الشحات  ومحمود تريزيجيه وأحمد مصطفي زيزو 
المهاجم : وسام أبوعلي .

حسن المستكاوي الأهلي بورتو فيسبوك وسام أبو علي

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