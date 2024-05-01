إزالة 5 حالات تعدِ على أراضٍ زراعية بدمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، حملات الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة فى مرحلتها الثالثة والتى بدأت مطلع الأسبوع الماضى، حيث تم خلال الحملة المُنفذة اليوم إزالة حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية تابعة لولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على مساحة 17 فدانًا و7 قراريط و5 أسهم بدمياط..

وأشارت محافظ دمياط إلى المتابعة الدورية لحملات الموجة الـ22 وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة التعديات على أملاك الدولة، لافتة الى أن وصول عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق المرحلة الحالية 35 حالة تعد على أملاك دولة وأراضٍ زراعية بمساحة 2326 مترًا مربعًا و106 أفدنة و3 قيراط و23 سهمًا علاوة على تنفيذ 163 قرار إزالة بمساحة 1620 مترًا طولى و17 فدان و21 قيراطًا و7 أسهم، مؤكدة أن هناك تنسيقًا تامًا بين الجهات المعنية والامنية لتحقيق المستهدف من الموجة التى تستمر مرحلتها الثانية .

كما أشارت أيضًا إلى أنه تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية بالمرور المستمر على الأراضى المستردة وذلك لمنع عودة التعديات عليها مرة أخرى.