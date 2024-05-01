إطلاق الملتقى السادس عشر لمشروع أهل مصر لعام 2024 لتبادل الثقافات



أعلن فرع ثقافة دمياط عن إطلاق الملتقى الثقافى السادس عشر لمشروع أهل مصر لعام ٢٠٢٤ والذى تنفذه وزارة الثقافة فى الفترة من ١ إلى ٨ مايو بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدنى فى إطار إستراتيجية الوزارة لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية ودمج أبناء المحافظات الحدودية " شمال سيناء ، جنوب سيناء ، الوادى الجديد، البحر الأحمر، أسوان ، مطروح ،حلايب وشلاتين " مع شباب المحافظات الأخرى لتبادل الثقافات..

حيث يشار إلى أن محافظة دمياط قد حققت نجاح كبير فى هذا الملتقى على مدار الثلاثة أعوام الماضية ، وسيتضمن الملتقى ورش فنية وأدوية وحرفية ومعرض فنون تشكيلية ومسرح وزيارات ميدانية للأماكن السياحية والأثرية ..