الشهابي فى لقائه بمحافظ السويس يشيد بالإنجازات فى السنوات الخمسة الأخيرة..صور

استقبل اللواء أ.ح عبد المجيد صقر محافظ السويس بمكتبه اليوم ناجى الشهابي على رأس وفد من حزب الجيل الديمقراطي وذلك لبحث سبل التعاون بين المحافظة والحزب ومناقشة سبل دعم القطاعات التنموية، وتضافر الجهود لتفعيل المشاركة المجتمعية في كل القطاعات.

أكد ناجي الشهابي على تطلع الحزب لمزيد من التعاون مع محافظة السويس، مشيدًا بما تشهده المحافظة من إنجازات ومشروعات في كافة المجالات مثنيا على التطور الذي شهدته المحافظة الباسلة في خمسة سنوات فقط ، مشيرا إلى أن الانجازات التى تحققت كانت ورائها رؤية وطنية مخلصة تجاه شعب السويس ومؤكدا المحافظ أنه كان يسابق الزمن لتنفيذها.

متخذا فى ذلك الرئيس السيسى مثلا وقدوة وقام بفتح كل الملفات الشائكة والبحث عن حلول لها دون ان يحمل خزانة الدولة اي نفقات زائدة ومن ضمن الملفات التي تم معالجتها ملف التنمية العمرانية و الاقتصادية: حيث تم رصفف الطرق و تجديد الشوارع ورفع كفائتها وافتتاح عددا من الميادين والابنية بعد تطويرها وتم الانتهاء من 18 مشروع بالفعل وجاري العمل في 9 مشروعات اخري مازلت تحت التنفيذ ونوه الشهابي بنجاح اللواء عبد المجيد صقر فى حل مشكلة المياه المزمنة فى السويس بإصلاح خطوط المياه في بعض المناطق وايضا السيطرة على كارثة الصرف الصحي الذى كان يهدد الجميع وامر بإصلاح جميع خطوط الصرف الصحي وتشغيل مشروعات جديدة بأقل الإمكانات.

وسلط الشهابي فى حديثه مع المحافظ الضوء على الإهتمامه بتطوير المستشفيات وانشاء بالجهود الذاتية وحدة كاملة لقسطرة القلب يعالج فيها المرضى بالمجان.

كما أشاد الشهابي برؤية المحافظ فى مجال التعليم حيث أجرى الكثير من التوسعات و التطوير فى المدارس بالمحافظة بجانب إنشاء 11 مدرسة وكلية كذلك و ووجه رئيس حزب الجيل الشكر والتحية للواء عبد المجيد صقر على انفتاحه على الأحزاب السياسية ولقاءاته الدورية مع الأحزاب الفاعلة فى السويس وعلى رأسها حزب الجيل.

مؤكد الشهابى أن ما يجرى فى محافظة السويس هو نموذج مصغر للحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس السيسى ممثلا فى السلطة التنفيذية التى يمثلها السيد المحافظ ومعاونيه من ناحية ومن ناحية أخرى الأحزاب السياسية الحادة والفاعلة فى المحافظة.

وقدم ناجى الشهابي درع حزب الجيل السيد المحافظ لواء أ.ح عبد المجيد صقر تعبيرا لسيادته عن شكر وتقدير الحزب لكل ما قدمه المحافظ لتطوير محافظ السويس وتذليل العقبات أمام المواطنين وحل مشاكلهم طوال الهمس سنوات الماضية ومن جانبه اشاد السيد المحافظ بجهود حزب الجيل فى محافظة السويس وجديته وحرصه على تقديم كافة الخدمات لشعب السويس ومنها محاربة الغلاء وجشع التجار من خلال عمل شوادر لبيع المنتجات الأساسية من سلع غذائية و ملابس بأسعار اقل كثيرا من اسعارها المتداولة.

حضر اللقاء كل من الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة و الدكتورة سوزان الجندي مدير الاتصال السياسي بالمحافظة.

كما حضر من الامانة المركزية للحزب كل من: الدكتور أحمد محسن قاسم امين التنظيم والدكتورة مشيرة حسين / أمينة لجنة المرأة المركزية والامين العام المساعد للحزب ومحمد شهاب / أمين الاعلام والمتحدث الرسمي باسم الحزب ، كما حضر من أمانة السويس : المهندس أسامة الطهطاوي أمين عام الحزب بالمحافظة وأحمد المدني امين التنظيم بالمحافظة و هشام فرج الله الامين العام المساعد بالمحافظة وماجد المصري ، أمين لجنة تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة وأية وليد شحاته أمانة الإعلام بالمحافظة.

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