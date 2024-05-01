الشرطة الأمريكية تستخدم "مواد كيميائية مهيجة" لفض الاحتجاجات في جامعة أريزونا

أعلنت شرطة شرطة جامعة أريزونا الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها ستستخدم "ذخائر كيميائية مهيجة" لفض الاحتجاجات في الحرم الجامعي بالجامعة.

وقالت شرطة جامعة أريزونا في بيان له عبر صحفتها على منصة إكس، إنها حثت السكان على تجنب المنطقة مع استمرار الاحتجاجات في الحرم الجامعي، وأنها ستستخدم ذخائر كيميائية مهيجة لفض الاحتجاجات.

وأضافت شرطة جامعة أريزونا رفي بيانها، أنها قامت بالرد على تجمع الطلاب في الحرب الجامعي بالجامعة ووصفته "بالغير قانوني".

وطلبت الشرطة من المتظاهرين في الحرم الجامعي "اتباع أوامر الشرطة والتفرق على الفور" قبل نشر المادة الكيميائية المهيجة، كما حثت على الاستمرار في تجنب المنطقة.

وفي وقت سابق، اعتقلت الشرطة الأمريكية 69 محتجاً داخل جامعة ولاية أريزونا، خلال وقفة لمعارضة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت إدارة جامعة أريزونا في بيان، إن "أولئك الذين رفضوا المغادرة بعد تحذيرات متعددة، تم إلقاء القبض عليهم، ووجهت إليهم تهم جنائية بالتعدي على ممتلكات الغير".

واعتبرت إدارة الجامعة أن المخيمات محظورة، ولكنها أشارت إلى السماح بتنظيم "تظاهرات قانونية" في الحرم الجامعي، ما بين الساعة 5 صباحاً إلى 11 مساءً.