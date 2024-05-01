الشرطة بجامعة أريزونا تخلع حجاب متظاهرة أثناء الاعتقالات | شاهد

أظهر مقطع فيديو تم التقاطه خلال عطلة نهاية الأسبوع في جامعة ولاية أريزونا، ضابط شرطة في الحرم الجامعي وهو يزيل الحجاب من رأس إحدى المتظاهرات أثناء اعتقالها.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، رصد الفيديو غير الواضح، الذي حصلت عليه "Mass Liberation AZ"، عددًا من ضباط قسم شرطة جامعة ولاية أريزونا يحيطون بامرأة تم تقييد يديها خلف ظهرها بينما يقوم أحد الضباط بإزالة حجابها.

فيما صرخ أشخاص قريبون بالقول: "أنت تنتهك خصوصيتها" و"أعيدها".

ثم قام الضباط بسحب حجاب المرأة من فوق رأسها، فصرخ أحد المارة: "إذن يمكنها ارتداء غطاء رأس ولكن ليس حجابها؟" وفي مرحلة ما، قام أحد الضباط بحجب المرأة عن أنظار من يصورون الفيديو، بينما صرخ أحدهم: "دعها تذهب!"

ويطالب محام يمثلها وثلاث نساء أخريات قلن إن ذلك حدث لهن أيضًا بالمحاسبة.

لم يتم تحديد هوية النساء لكنه أشار إلى أن ثلاث منهن طالبات في الجامعة وجميعهن من سكان منطقة فينيكس، ويواجهون اتهامات جنائية بالتعدي على ممتلكات الغير.

وأشار إلى أنه عند احتجازهن، أوضحت النساء أهمية الحجاب و"توسلن" للحفاظ على حجابهن، لكنه قال إنه يجب خلع حجابهن لأسباب تتعلق بالسلامة.