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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سابك السعودية: نلتزم بكافة الجهود فيما يتعلق بالحياد الكربوني

صدى البلد

قال الرئيس التنفيذي لشركة سابك السعودية عبد الرحمن الفقيه ، اليوم الأربعاء، أن الشركة تلتزم بمعايير الاستدامة في كافة أعمالها، مضيفاً إلتزام بكافة الجهود فيما يتعلق بالحياد الكربوني.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة سابك، على بدأ الأعمال الإنشائية في مجمع فوجيان للبتروكيماويات في الصين.

وأضاف الفقيه أن قطاع البتروكيماويات يواجه تحديات تضغط على الأسعار، مؤكداً ملتزمون بالوصول للحياد الكربوني بحلول 2050. 

ولفت الرئيس التنفيذي لشركة سابك، إلى أن حالة عدم اليقين ما زالت مستمرة في الربع الثان من هذا العام.

وترجع  "سابك" انخفاض إيراداتها في الربع الأول إلى تراجع متوسط أسعار البيع والكميات المباعة .

وتتوقع "سابك" إنفاقا رأسماليا ما بين 4 و5 مليار دولار في 2024، وتتراجع إيرادات "سابك" بنسبة 10.2% على أساس سنوي في الربع الأول 2024 إلى 32.6 مليار ريال سعودي.

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