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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحيرات وشلالات ..شاهد السيول تحول سانت كاترين للوحات جمالية للطبيعة الخلابة

سانت كاترين في السيول
سانت كاترين في السيول

اتجهت أنظار العالم وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي فى مصر والعالم العربي لمدينة سانت كاترين التي حولتها السيول للوحات جمالية للطبيعة الخلابة .

غيوم ملونه بالوان الشفق ومياه منحدر من اعلي الجبل تصنع شلالات وبحيرات عذبة ووديان وانهار  تشق  الجبال الشاهقة .
اطلق عليها بدو سانت كاترين " سيول الخير" وخرج السكان يلتقطون الصور التذكارية عند مخرات السيول وبين البحيرات والسدود .

وقد عمت الفرحة بدو سانت كاترين لتساقط السيول  الصيفية  علي جميع الوديان الجبلية لتملأ  البحيرات والسدود بالمياه العذبة التي تستخدم في الشرب و ري المزارع والحدائق .
وقد سألت السيول في شكل أودية وانهار صغيرة في وديان الاربعين و الاسباعية و التفاحة و التلعة والنبي صالح في مجراها الطبيعي دون وقوع خسائر .

وقال الشيخ حميد ابو غلبة من مشايخ قبيلة الجبالية  أنه سيول الخير  ملأت كل آفاق سانت كاترين بالخير والنماء مشيرا إلي أن هذه السيول سوف تنعش الزراعة في جنوب سيناء وتروي المزارع ويكون يوم سقوطها يوم عيد لبدو سانت كاترين وخاصة بعد بناء البحيرات والسدود .
واضاف محمد حسن جبلي دليل بدوي إن السيول هذا العام كانت في وديان كثيرة ولم توقع أية خسائر وسارت في مجراها الطبيعي إلي البحيرات والسدود .
وأشار حميد صبحي  من شباب قبيلة الجبالية بسانت كاترين  ان السيول دائما نعمة لاهالي سانت كاترين فهي تملأ الخزان الجوفي المياه لتستمر الزراعة طوال العام في حدائق سانت كاترين .
واضاف الشيخ احمد صالح طبيب البادية بسانت كاترين ان السيول تنعش الحياة البرية بكل ما فيها من نباتات طبية و عطرية وكائنات حية في محمية سانت كاترين .
ومن جانبه أكد المهندس اشرف النمر مدير معهد بحوث  الموارد المائية بجنوب سيناء أنه سيول أمس ملأت البحيرات والسدود بـ 35 الف متر مكعب من المياه مشيرا إلي أن جميع مياه السيول اتجهت البحيرات  والسدود التي أقامتها  الحكومة للاستفاده منها في الزراعة .

تعرضت مدينة سانت كاترين لحدوث سيول عارمة  منذ امس الاول  و تساقطت أمطار شديدة نتيجة التقلبات الجوية المفاجأة.
وقال اللواء طارق عابد، رئيس مدينة سانت كاترين  إن الأمطار أسفرت عن حدوث 3 سبول متوسطة الحدة، إحداهما بوادي الأربعين والثاني بمنطقة الطرفة، والثالث بوادي التفاحة، وجميعهم ساروا في مجراهم الطبيعي متجهين نحو  الخزان الجوفي  ومنطقة البحيرات والسدود الجبلية.
وأكد رئيس المدينة أن مياه هذه السيول انحدرت من قمم الجبال، لتشكل منظرًا طبيعيًا خلابًا داخل الطبيعة الجبلية للمدينة.
وتواصل محافظة جنوب سيناء، رفع حالة الطوارئ القصوى تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بحدوث سيول في بعض المناطق بالمحافظة.

 

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سيول كاترين

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جنوب سيناء سانت كاترين بحيرات سدود لوحات جمالية

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