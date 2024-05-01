الشرطة تتدخل لفض اشتباكات بجامعة كاليفورنيا بين متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين وآخرين لإسرائيل

استجابت الشرطة الأمريكية لجامعة كاليفورنيا، اليوم الأربعاء، بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين مجموعات احتجاجية متنافسة في مخيم مؤيد للفلسطينيين في الحرم الجامعي.

وتعرض الناس للضرب والضرب بالعصي مع استمرار الاشتباكات بين المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين والمؤيدين لإسرائيل لمدة ثلاث ساعات تقريبًا قبل تدخل الشرطة.

ووقعت الاشتباكات خارج مخيم، حيث أقام المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين حواجز وخشب رقائقي للحماية.

ولم تتدخل سلطات إنفاذ القانون على الفور وسط أعمال العنف.

وقال مسؤولو شرطة لوس أنجلوس إنهم كانوا على اتصال بشرطة الحرم الجامعي قبل أن يتدخلوا حوالي الساعة 1:30 صباحًا.