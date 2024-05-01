أزهري: يد العامل ستشفع له عند الله يوم القيامة

قال الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، إن كل يد طهارة عاملة تشقى من اجل وطنها وأهلها يحبها الله ورسوله، لافتا إلى أن الاسلام جاء ليحث علي فريضة العمل.



وأوضح أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء: "العمل هو الذى يزين الايمان فلا إيمان بلا عمل، ومن يخرج الي عمله كالمجاهد في سبيل الله"، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: "".

وأضاف: "سيدنا النبي محمدصلى الله عليه وسلّم، علمنا ان من يخرج ليعمل ليعف نفسه سؤال الناس أو ليصرف على أهله أو ابويه فهو كللمجاهد فى سبيل الله".



وأشار إلى أن المرأة التى تخرج إلى العمل تجاهد فى سبيل الله بعملها، لافتا إلى الأوطان لا تبنى بالاقوال ولكن بالعمل، ويد العمال ستشفع لهم عند الله يوم القيامة.



