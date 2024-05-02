أسهم Amazon تكسب 41 مليار دولار في يوم واحد..وStarbucks يهوى بسبب المقاطعة

مؤشر S&P 500 يسجل ثاني خسارة يومية على التوالي

أغلقت المؤشرات الأميركية على تغييرات طفيفة مع محاولة المستثمرين استيعاب الإشارات المتضاربة من الفدرالي حول المسار المستقبلي للفائدة بعد أن قرر ضمن اجتماع اليوم أن يبقي معدل الفائدة الرئيسي دون تغيير كما كان متوقعاً.

إذ ترك بيان الفدرالي توقيت أي خفض لمعدل الفائدة موضع شك، وشدد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي على قلقهم من أن الأشهر الأولى من العام الحالي لم تفعل الكثير لبناء الثقة التي يسعون إليها في انخفاض التضخم.

وفي الوقت ذاته، أشار رئيس الفدرالي جيروم باول إلى التقدم في مسار إعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2% ورفض فكرة رفع سعر الفائدة الوشيك.

أداء المؤشرات الأميركية الرئيسية:

أغلق مؤشر الداو جونز مرتفعاً بنحو 0.2% أي ما يعادل 87 نقطة بعد أن فقد أغلب مكاسبه المبكرة التي وصلت إلى نحو 500 نقطة بنهاية الجلسة.

بينما تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.3% مواصلاً خسائره للجلسة الثانية على التوالي، كما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3% متأثراً بانخفاض سهم Nvidia بنحو 4%.

أسهم Amazon

ارتفع سهم Amazon بأكثر من 2% فلتضيف الشركة 41 مليار دولار إلى قيمتها السوقية في يوم واحد.

وجاءت هذه المكاسب بفضل نتائج ربع سنوية أفضل من المتوقع حيث ساعد الاهتمام بالذكاء الاصطناعي في دفع نمو الحوسبة السحابية.

إذ بلغت ربحية السهم في الأشهر الثلاث الأولى من العام الحالي 98 سنتاً مقابل توقعات بـ 83 سنتاً، وبلغت الإيرادات 143.3 مليار دولار مقابل توقعات بـ 142.5 مليار دولار.

أسهم Starbucks

هبط سهم Starbucks بنحو 16% ليتكبد أكبر خسارة يومية له في 4 سنوات وتحديداً منذ بداية أزمة كورونا. لتفقد الشركة 16 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد.

وجاءت هذه الخسائر بعد إعلان سلسلة المقاهي عن نتائج أضعف من التوقعات، كما خفضت توقعاتها لأرباحها وإيراداتها للعام المالي 2024، وتوقعت أن يظل أداء مقاهيها ضعيفًا لعدة أرباع.

وبلغت ربحية السهم في الأشهر الثلاث الأول من العام الحالي 68 سنتاً مقابل توقعات بـ 79 سنتاً، وبلغت الإيرادات 8.56 مليار دولار مقابل 9.13 مليار دولار متوقعة.

وبحسب CNBC، ألقى المسؤولون التنفيذيون في Starbucks باللوم في تباطؤ المبيعات على المقاطعة التي تستهدف الشركة بسبب "التصورات الخاطئة" لموقفها من إسرائيل.