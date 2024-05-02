عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسهم Amazon تكسب 41 مليار دولار في يوم واحد..وStarbucks يهوى بسبب المقاطعة

صدى البلد

مؤشر S&P 500 يسجل ثاني خسارة يومية على التوالي

أغلقت المؤشرات الأميركية على تغييرات طفيفة مع محاولة المستثمرين استيعاب الإشارات المتضاربة من الفدرالي حول المسار المستقبلي للفائدة بعد أن قرر ضمن اجتماع اليوم أن يبقي معدل الفائدة الرئيسي دون تغيير كما كان متوقعاً.

إذ ترك بيان الفدرالي توقيت أي خفض لمعدل الفائدة موضع شك، وشدد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي على قلقهم من أن الأشهر الأولى من العام الحالي لم تفعل الكثير لبناء الثقة التي يسعون إليها في انخفاض التضخم.
وفي الوقت ذاته، أشار رئيس الفدرالي جيروم باول إلى التقدم في مسار إعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2% ورفض فكرة رفع سعر الفائدة الوشيك.

أداء المؤشرات الأميركية الرئيسية:

أغلق مؤشر الداو جونز مرتفعاً بنحو 0.2% أي ما يعادل 87 نقطة بعد أن فقد أغلب مكاسبه المبكرة التي وصلت إلى نحو 500 نقطة بنهاية الجلسة.

بينما تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.3% مواصلاً خسائره للجلسة الثانية على التوالي، كما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3% متأثراً بانخفاض سهم Nvidia بنحو 4%.

أسهم Amazon

ارتفع سهم Amazon بأكثر من 2% فلتضيف الشركة 41 مليار دولار إلى قيمتها السوقية في يوم واحد.

وجاءت هذه المكاسب بفضل نتائج ربع سنوية أفضل من المتوقع حيث ساعد الاهتمام بالذكاء الاصطناعي في دفع نمو الحوسبة السحابية.
إذ بلغت ربحية السهم في الأشهر الثلاث الأولى من العام الحالي 98 سنتاً مقابل توقعات بـ 83 سنتاً، وبلغت الإيرادات 143.3 مليار دولار مقابل توقعات بـ 142.5 مليار دولار.
أسهم Starbucks

هبط سهم Starbucks بنحو 16% ليتكبد أكبر خسارة يومية له في 4 سنوات وتحديداً منذ بداية أزمة كورونا. لتفقد الشركة 16 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد. 

وجاءت هذه الخسائر بعد إعلان سلسلة المقاهي عن نتائج أضعف من التوقعات، كما خفضت توقعاتها لأرباحها وإيراداتها للعام المالي 2024، وتوقعت أن يظل أداء مقاهيها ضعيفًا لعدة أرباع.
وبلغت ربحية السهم في الأشهر الثلاث الأول من العام الحالي 68 سنتاً مقابل توقعات بـ 79 سنتاً، وبلغت الإيرادات 8.56 مليار دولار مقابل 9.13 مليار دولار متوقعة.

وبحسب CNBC، ألقى المسؤولون التنفيذيون في Starbucks باللوم في تباطؤ المبيعات على المقاطعة التي تستهدف الشركة بسبب "التصورات الخاطئة" لموقفها من إسرائيل.

Amazon الاحتياطي الفيدرالي الذكاء الاصطناعي المؤشرات الأميركية المؤشرات المستثمرين بنك الاحتياطي الفيدرالي داو جونز سعر الفائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 3 جنيهات وتراجع جديد منتظر|مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

الأنبوبة خلصت عليهم.. وفاة 3 أطفال ووالدتهم بالدقهلية| تفاصيل صادمة

500 جنيه في يوم| الذهب يفاجئ السوق بحركة جديدة.. وعيار 21 يتراجع

هرب من على المواسير عاريا.. سائق يضبط زوجته في أحضان جزار بالمنيب

علاقة مع عجوز التجمع.. اعترافات خطيرة لمنة الله بالقاهرة الجديدة

التحريض على الفسق والفجور.. القبض على حليمة بولند وترحيلها للسجن

فريق محظوظ.. ناقد رياضي يعلق على فوز الأهلي اليوم أمام الإسماعيلي

الخطيب يطالب خالد بيبو بتغليظ عقوبة افشة .. فماذا حدث ؟

ترشيحاتنا

فرج عامر يكشف عن بديل محمد صلاح في الدوري السعودي

7 مايو التطبيق الرسمي.. 2500 جنيه للمتر الحد الأقصى للتصالح فى مخالفات البناء

لابيد يلتقي وزير الخارجية الإماراتي في أبوظبي.. ماذا دار بينهما؟

أمطار رعدية وسيول.. الأرصاد السعودية تحذر سكان هذه المناطق من طقس اليوم

شريف عبدالمنعم: إمام عاشور يستحق لقب رجل مباراة الإسماعيلي والأهلي

دعاء النبي بعد التشهد وقبل التسليم من الصلاة .. واظب عليه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفول النابت أكثر فائدة من المدمس.. اعرف الفرق والقيمة الغذائية

قائمة تخلو من شيكابالا.. الزمالك المنتشي أفريقيا يواجه طموحات البنك الأهلي

احتفلي مع أسرتك بشم النسيم.. طريقة عمل سلطة الرنجة بالرمان والليمون

جوزيه كان يحكم الأهلي وليس حسن حمدي.. تصريحات الحضري المثيرة للجدل تتصدر الترند

فيديو

فتاك| اعتراف خطير من شركة لقاح أسترازينكا.. وطبيب يكشف الحقيقة

آمال ماهر تجري بروفاتها الأخيرة استعدادا لحفل الغد في جدة

مات أمام الجميع.. كبير الأطباء الشرعيين يفجر مفاجأة حول وفاة محمد مرسي

ادعت أنها مريم العذراء وأنها تلقت تكليفا إلهيا.. مضيفة تونسية تتخلص من صغيرتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

اﻟﻤﺰﻳﺪ