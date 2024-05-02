عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة سوهاج تفوز بالمركز الأول عن تطبيق للهاتف المحمول موجه لذوي الهمم

صدى البلد

هنأ الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الطلاب الفائزين بالمركز الأول فى الملتقى القمي الثالث لسفراء النوايا الحسنة لذوى الهمم، والذى نظمته جامعة الفيوم تحت شعار "لا إعاقة مع الإرادة".

وأكد أن مثل تلك اللقاءات القمية تأتى ضمن المبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لدعم ورعاية ذوي الهمم وتمكينهم من الدخول إلى سوق العمل، ولإيمانه الشخصى بقدراتهم الفائقة.

وأوضح "النعماني"، أن الملتقى يسلط الضوء على أهم القضايا التى تشغل الرأي العام، ويهدف إلى اكساب الطلاب مهارات التواصل الفعال والمؤثر ليكونوا سفراء لقضية قومية مجتمعية مهمة، بالإضافة إلى توطيد أواصر الصداقة وإذكاء روح التنافس والولاء بين طلاب الجامعات.

ودمج الطلاب ذوي الهمم مع غيرهم فى المجتمع الجامعي، ورصد الخدمات المقدمة لهم ونقل الخبرات والتجارب بين الجامعات فى هذا الملف.

وقال الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن فريق الجامعة فاز بالمركز الأول عن مبادرة بعنوان "قادر"، والتى تعتمد على تطبيق للهاتف المحمول موجه لذوى الهمم، وخاصة الأكفاء وأصحاب تميز السمع والنطق.

وذلك لمساعدتهم على ممارسة الحياة الجامعية بصورة طبيعية، حيث يوفر التطبيق المناهج بشكل وافي دون الحاجة لعنصر بشري ملازم لهم، وأيضاً يوفر التطبيق الاتصال بكافة خدمات الجامعة بيسر وسهولة، والتجول داخل مباني الجامعة من خلال مساعد صوتي أو خريطة تفاعلية.

بـ9 مليارات دولار.. الحكومة تكشف تفاصيل إنتاج الكهرباء من الرياح في سوهاج

توريد 20 ألف طن قمح لصوامع وشون سوهاج

جامعة سوهاج

وذكر صبري محمد مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، ان الملتقي عبارة عن مسابقة طلابية يتم خلالها تقديم عدد من المبادرات التى ينفذها الطلاب المهتمين بملف ذوي الهمم، حيث شاركت كل جامعة بفريق مكون من طالبين، وتم تقييم المبادرة على أيدي نخبة من الأساتذة والمتخصصين بجامعة الفيوم.

وأشار محمد يوسف مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية، إلى أن لجنة التقييم أعلنت فوز فريق الجامعة بالمركز الأول على مستوى قطاعي وسط وجنوب الصعيد، والتى قدمها كلاً الطالب أحمد فرج الله أحمد بكلية الحاسبات.

والذكاء الاصطناعي والذى حصل على لقب نائب لسفير النوايا الحسنة، والطالب مصطفي حسين علي منصور بكلية الآداب، مضيفاً أن الوفد كان تحت إشراف الكابتن نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج ذوى الهمم اعاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 3 جنيهات وتراجع جديد منتظر|مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

500 جنيه في يوم| الذهب يفاجئ السوق بحركة جديدة.. وعيار 21 يتراجع

الأنبوبة خلصت عليهم.. وفاة 3 أطفال ووالدتهم بالدقهلية| تفاصيل صادمة

هرب من على المواسير عاريا.. سائق يضبط زوجته في أحضان جزار بالمنيب

النسخة الصيني .. ميدو يفتح النار على الأهلي والإسماعيلي

الحق اشتري الشبكة.. تغير مفاجئ في أسعار الذهب عالميا

الخطيب يطالب خالد بيبو بتغليظ عقوبة افشة .. فماذا حدث ؟

علاقة مع عجوز التجمع.. اعترافات خطيرة لمنة الله بالقاهرة الجديدة

موضوعات متعلقة

نائب محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

ترشيحاتنا

في عيدهم .. 8 توجيهات عاجلة من الرئيس لدعم عمال مصر

الشرطة الأمريكية تشتبك مع المتظاهرين المؤيدين لفلسطين بجامعة كاليفورنيا

4 لاعبين.. غيابات الأهلي أمام الجونة في بطولة الدوري

الرئيس السيسي يمازح رئيس الوزراء: «الميكروفون أهو يا دكتور مش عايزين حجج»|فيديو

السيسي يوجه بسرعة مناقشة قانون العمل والانتهاء منه

بحضور السيسي.. عزف السلام الوطني في ختام احتفالية عيد العمال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتجنب إصدار الأصوات.. إتيكيت تناول المشروبات في الأماكن العامة

الفول النابت أكثر فائدة من المدمس.. اعرف الفرق والقيمة الغذائية

قائمة تخلو من شيكابالا.. الزمالك المنتشي أفريقيا يواجه طموحات البنك الأهلي

احتفلي مع أسرتك بشم النسيم.. طريقة عمل سلطة الرنجة بالرمان والليمون

فيديو

فتاك| اعتراف خطير من شركة لقاح أسترازينكا.. وطبيب يكشف الحقيقة

آمال ماهر تجري بروفاتها الأخيرة استعدادا لحفل الغد في جدة

مات أمام الجميع.. كبير الأطباء الشرعيين يفجر مفاجأة حول وفاة محمد مرسي

ادعت أنها مريم العذراء وأنها تلقت تكليفا إلهيا.. مضيفة تونسية تتخلص من صغيرتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

اﻟﻤﺰﻳﺪ