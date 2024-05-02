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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لا تهاون مع المخالفين.. تنفيذ 12 قرار إزالة في كفر الشيخ| صور

إزالة تعديات
إزالة تعديات

واصلت محافظة كفر الشيخ جهودها للقضاء على ظاهرة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وأسفرت عن تنفيذ 12 قرار إزالة في مركز مطوبس خلال اليوم الثاني عشر من المرحلة الثالثة بالموجة 22 لإزالة التعديات. وشملت عمليات الإزالة أراضٍ بمساحة 14 فدانًا و14 سهمًا.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن حملات الإزالة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة المصرية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة وحمايتها من التعديات، مشددًا على أن هذه الحملات مستمرة وستطال جميع أرجاء المحافظة دون استثناء.

وأشار المحافظ إلى أن عمليات الإزالة تتم بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، بما في ذلك مديرية الأمن ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ووحدات الإزالة التابعة للمحافظة.

ولفت المحافظ إلى أنه تم تغليظ العقوبات على المخالفين، وذلك من خلال تطبيق القانون بكل حزم وصرامة، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للتعدي على أراضيها.

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