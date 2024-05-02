أحمد حسن يصدم جماهير الأهلي قبل نهائي أفريقيا

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق إصابة عبد القادر نجم الأهلي .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:"

أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي

الأشعة التي أجراها أحمد عبد القادر، أثبتت تعرضه لشد في العضلة الخلفية، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة، لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية ".



قال الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الأهلي إن الأشعة التي أجراها أحمد عبد القادر، لاعب الفريق، أثبتت تعرضه لشد في العضلة الخلفية، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة، لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعية.

وتعرض عبد القادر لإصابة في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة الإسماعيلي، التي أقيمت أمس على استاد برج العرب، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.