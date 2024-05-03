"ابدأ": صندوق الاستثمار الصناعي المباشر يستهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة الصادرات

تحدث الدكتورة نورهان علي مدير المشروعات بالمبادرة الوطنية ابدأ لتطوير الصناعة المصرية، عن إطلاق أول صندوق للاستثمار الصناعي المباشر في مصر.

وقالت الدكتورة نورهان علي مدير المشروعات بالمبادرة الوطنية ابدأ لتطوير الصناعة المصرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "الصندوق يستهدف الاستثمار في جميع القطاعات الصناعية لتقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة الصادرات".

وأضافت: "فكرة الصندوق بدلا من الاستثمار في 10 مشروعات مثلا يكون توسيع الاستثمار لـ 20 و30 مشروعا، وزيادة عدد المستثمرين للمشروعات التي تستهدفها مبادرة ابدأ".

