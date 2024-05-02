عضو"ابدأ" يوضح أهداف إنشاء أول صندوق للاستثمار الصناعي المباشر في مصر.. فيديو

تحدث الدكتور مينا ماهر إدوارد، عضو المبادرة الوطنية "ابدأ"، عن إطلاق أول صندوق للاستثمار الصناعي المباشر في مصر.

وقال ماهر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه تزامنا مع الاحتفال بعيد العمال تم إطلاق أول صندوق للاستثمار الصناعي المباشر في مصر، وهذا يعكس اهتمام الدولة بالقطاع الصناعي خاصة زيادة الاستثمار.

وأضاف، أن الهدف الرئيسي للصندوق تقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة الصادرات.

وأشار إلى أنه سيتم طرح الصندوق في البورصة المصرية بقيمة 2.5 مليار جنيه، لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 7 سنوات، ومبادرة ابدأ هي التي الذي ستتولى إدارة الصندوق.

