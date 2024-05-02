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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو"ابدأ" يوضح أهداف إنشاء أول صندوق للاستثمار الصناعي المباشر في مصر.. فيديو

ابدأ
ابدأ

تحدث الدكتور مينا ماهر إدوارد، عضو المبادرة الوطنية "ابدأ"، عن إطلاق أول صندوق للاستثمار الصناعي المباشر في مصر.

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"ابدأ": نعمل في مبادرات متعددة.. وتنوع القطاعات الصناعية لدينا ميزة تنافسية

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200 مليون جنيه.. فانتازيا تشيد بدور مبادرة ابدأ

وقال ماهر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه تزامنا مع الاحتفال بعيد العمال تم إطلاق أول صندوق للاستثمار الصناعي المباشر في مصر، وهذا يعكس اهتمام الدولة بالقطاع الصناعي خاصة زيادة الاستثمار.

 

وأضاف، أن الهدف الرئيسي للصندوق تقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة الصادرات.

وأشار إلى أنه سيتم طرح الصندوق في البورصة المصرية بقيمة 2.5 مليار جنيه، لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 7 سنوات، ومبادرة ابدأ هي التي الذي ستتولى إدارة الصندوق.
 

ابدأ صندوق البورصة المصرية البورصة المصرية الاحتفال بعيد العمال المبادرة الوطنية القطاعات الصناعية القطاع الصناعى الفاتورة الاستيرادية أول صندوق للاستثمار

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