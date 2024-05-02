200 مليون جنيه.. فانتازيا تشيد بدور مبادرة ابدأ

أكد أحمد رجب المؤسس والمدير التنفيذي لمصنع فانتازيا، أن المصنع بدأ من الصفر في محافظة الدقهلية، وتحديدًا في المنطقة الصناعية، وأن مصنعهم متخصص في انتاج الاسفنج، الفرش الفندقي.



وأضاف المدير التنفيذي لمصنع فانتازيا، خلال كلمته في أثناء الاحتفال بعيد العمال، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه مع مرور الوقت تم زيادة خطوط الإنتاج المغذية للمصنع.



ولفت إلى أنه تم التصدير بنسبة 30%، والتصنيع لحساب شركات أجنبية، وأن مجموعة فانتازيا موجودة على مساحة 15 ألف متر، وتضم 400 عامل، بطاقة انتاجية 22 ألف طن في العام، وبطاقة استثمارية 200 مليون جنيه، وأن نسبة المكون المحلي في المنتج الخاص بهم 30%، وهناك هدف للوصول لـ 70%.



وأشار إلى أن مبادرة ابدأ كان لها دور هام وأنه تم تخصيص قطعة أرض جديدة من أجل التوسعات المستقبلية، لتصنيع المادة الخام، وأن هذا سيقف استيراد 150 ألف طن من الخام فيالعام، وأن مبادرة ابدأ كان له في التسهيلات الحكومية.

