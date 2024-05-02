الرئيس السيسي يهنئ بولندا بذكري يوم الدستور

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة، إلى فخامة الرئيس أندجيه دودا رئيس جمهورية بولندا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدستور.



كما أوفد عبد العزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة جمهورية بولندا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة .