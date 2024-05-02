الجيل: السيسي يقود نهضة صناعية غير مسبوقة في تاريخ مصر بسواعد أبنائها العمال

قال الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، أمين عام الحزب بالدقهلية، إن ما تشهده مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذه اللحظات الفارقة في تاريخ الوطن من بناء وتعمير وتنمية مستدامة تؤكد أننا على مشارف دولة حديثة متقدمة في شتى المجالات ورسائل طمأنة للمصريين على مستقبلهم.

وأوضح" هجرس" في تصريحات له، أن كلمة الرئيس السيسي اليوم في احتفالية عيد العمال أكدت على أن عمال مصر هم ركيزة أساسية في إحداث نهضة صناعية عملاقة تكون قاطرة التقدم وبناء الجمهورية الجديدة.

وثمن عضو الهيئة العليا بحزب الجيل، قرارات الرئيس بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل تمهيدا لإصداره وزيادة قيمة الحد الأدنى للإعانات التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من 600 الـ 1500جنيه كحد أدني للعامل.



وأشار إلى أن الدولة المصرية تسلك طريقا جديدا للتنمية الصناعية لقلاع ومجمعات صناعية عملاقة في كل شبر على أرض مصر، وفرت آلاف من فرص العمل في القطاعين الخاص والحكومي، بسواعد 30 مليون عامل مصري، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تحقيق نهضة صناعية عملاقة.