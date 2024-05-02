"ابدأ": نعمل في مبادرات متعددة.. وتنوع القطاعات الصناعية لدينا ميزة تنافسية

قالت الدكتورة نورهان علي، عضو مبادرة "ابدأ"، إن احتفالية عيد العمال اليوم الخميس، شهدت عرضًا لحجم الإنجاز في سبيل تحقيق نهضة صناعية في مصر، لافتة إلى أن المبادرة أسهمت بشكل كبير في عملية تطوير الصناعة المصرية.

وأشارت "علي"، في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز" الإخبارية، إلى أن تنوع القطاعات الصناعية بـ"ابدأ" يعد من أقوى الميزات التنافسية فيها، مثل القطاع الصناعي في مجال الدواء بالخامات الدوائية، حيث تستورد مصر بأكثر من 3.5 مليار دولار سنويًا من المواد الفعالة بنسبة 100%.

وأشارت، إلى أن الخامات الدوائية قطاع مهم للغاية واستراتيجي، بجانب الصناعات الهندسية مثل صناعة وسائل النقل الخفيف، وكذلك قطاع البتروكيماويات مصنع الصودا آش وابدأ الكيماوية.

ولفتت إلى أن المبادرة تعمل في قطاعات متعددة، وتعمل على استحداث تخصصاتها وقطاعاتها، منوهة بأن إطلاق صندوق النيل الصناعي للاستثمار، اليوم، يمثل خطوة مهمة وعظيمة للعمل مع جميع المستثمرين في جميع القطاعات وجذبهم للاستثمار في مصر.

