مبادرة «ابدأ»: لدينا 23 مشروعا قائمة بعضها أنتج بالفعل

قال المهندس محمود شكري، مدير مشروعات بالمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، إن الهدف الرئيسي للمبادرة هو تقليل الفاتورة الاستيرادية للدولة.

وأضاف المهندس محمود شكري، مدير مشروعات بالمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: لدينا 23 مشروع قائم بالفعل منهم مشروعات أنتجت بالفعل، ومشروعات تحت الإنشاء".

وأشار: هذه المشروعات هي مشروعات خاصة"، موضحا: "ابدأ تعاملت مع العديد من التحديات كعدم مجابهة آليات السوق، والأفكار غير المكتملة، وأيضا تحديات في إدارة المؤسسات الصناعية والتحدي الأكبر دائما يتمثل في التمويل".

وأوضح: "التوازن لدينا موجود بين رجل الصناعة وبين المهندس الشباب الذي يمتلك فكرة ناجحة، ونستطيع في هذه الحالة الدخول في مرحلة شراكة بنسبة بسيطة لكي نشجعه"، متابعا: "نعمل على تكملة الأفكار غير المكتملة".

