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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار ظالم.. نجم الأهلي السابق يعلق علي تواجد مصطفي شوبير أمام الترجي

صدى البلد

قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق ، إن مصطفى شوبير هو الأحق بحراسة مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، وأنه من يستحق التواجد بشكل أساسي خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي وفي مباريات مسابقة الدوري.

 

وأضاف إبراهيم سعيد فى تصريحات تلفزيونية : "مصطفى شوبير يقدم مباريات مميزة مع الأهلي هذا الموسم ويستحق التواجد بشكل أساسي على حساب محمد الشناوي، وحتى إذا أخطأ شوبير خلال المرحلة المقبلة لابد أن يتم الدفع به وهذه هي كرة القدم".

 

وتابع: "لا بد على محمد الشناوي أن يدعم مصطفى شوبير لأنه يستحق ذلك وستكون فارقة معه بشكل جيد جدًا ".

وأتم: "إذا قام مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الدفع ب الشناوي على حساب مصطفى شوبير سيكون قرارا ظالما".

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