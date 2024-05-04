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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عضو التحالف الوطني: أنجزنا العديد من الأنشطة الأهلية بتكلفة 12 مليار جنيه

الدكتور طلعت عبد
الدكتور طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي

قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنَّ بداية التحالف كانت في مارس 2022 وبدأ بتحالف 21 جمعية ومؤسسة أهلية مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقا لبروتوكول تعاون ينص على توحيد الجهود والأنشطة المشتركة.

وأضاف «عبد القوي»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على قناة  «إكسترا نيوز»: «خلال أقل من 10 شهور على إطلاق التحالف استطاع تحقيق إنجازات عظيمة منها تلك المساعدات  التي استهدف المواطنين الأكثر احتياجاً ليستفيد 25 مليون بمساعدات غذائية بكافة أنواعها و5 ملايين مستفيد من الخدمات الصحية بجانب إتاحة 40 ألف فرصة عمل لذوي الإعاقة».

وأوضح أنه في إطار التحالف تم دعم طلاب الجامعة غير القادرين وكذلك سداد ديون الغارمات وإطلاق مبادرة ازرع استهدفت 100 ألف من صغار المزارعين لزراعة 150 ألف فدان.

وتابع:  تم إعادة بناء عدد من مساكن غير القادرين وهذه الأنشطة استمرت خلال فترة 9 أشهر بتكلفة وصلت إلى 12 مليار جنيه، ومؤخراً تم إطلاق مبادرة كتف في كتف من خلال التحالف أيضاً.

التحالف الوطني التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إكسترا نيوز الخدمات الصحية المؤسسات الأهلية

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