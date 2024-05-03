عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التحالف الوطني للعمل الأهلي يعقد جمعيته العمومية.. الأربعاء

التحالف الوطني
التحالف الوطني

صدر القرار الجمهوري رقم 149 لسنة 2024 بإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ودعوة الجمعية العامة للانعقاد يوم الأربعاء المقبل، 8 مايو 2024.

ويشمل أعضاء الجمعية العامة للتحالف الوطني، 36 كيانا ومؤسسة من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية، والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، الاَتية:
- صندوق تحيا مصر.
- مكتبة الإسكندرية. 
- الأكاديمية الوطنية للتدريب.
- الهيئة العامة للاستعلامات.
- جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- جامعة القاهرة.
- المعهد القومي للأورام.
- أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية.       
- الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة.
- الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.
- مؤسسة أهل مصر.
- بنك الشفاء المصري.
- بنك الطعام المصري.
- جمعية الأورمان.
- جمعية الباقيات الصالحات.
- جمعية رسالة للأعمال الخيرية.
- جمعية رعاية مرضي الكبد.
- جمعية مسجد دكتور مصطفى محمود.
- مؤسسة صناع الخير للتنمية.
- مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري.
- مؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية.
- مؤسسة الجود.
- المؤسسة الصديقية.
- مؤسسة العربي لتنمية المجتمع.
- مؤسسة أبو هشيمة الخير.
- مؤسسة بهية.
- مؤسسة حياة كريمة.
- مؤسسة راعي مصر للتنمية.
- مؤسسة صناع الحياة مصر.
- مؤسسة كير مصر.
- مؤسسة مجدي يعقوب.
- مؤسسة مرسال للأعمال الخيرية والتنموية.
- مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع.
- مؤسسة مصر الخير.
- بيت الزكاة والصدقات

ويرجى الإشارة إلى أن التحالف الوطني صدر بشأنه القانون رقم 171 لسنة 2023، لتنظيم أعماله؛ باعتباره تحالفا غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويهدف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية؛ لإحداث المزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 76 لعام 2024 بإنشاء لجنة مؤقتة تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ووجهت هذه اللجنة، الدعوة للمؤسسات المعنية للانضمام إلى التحالف، وأعدت أيضا مشروع لائحة النظام الأساسي، ومشاريع اللوائح الداخلية المنظمة لعمل التحالف، بالشكل الذي ينظمه القانون.

كما أعدت اللجنة مقترح استراتيجية عمل التحالف 2024-2030؛ لتكون مخرجات عمل اللجنة تحت بصر الجمعية العامة ومجلس الأمناء فور انعقادهما.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة لـ أفشة في الأهلي بسبب قرار مثير من كولر

مرة أخرى| كلوب يعلن تفاصيل صادمة عن مشاجرته مع محمد صلاح

مي عمر تثير الجدل بفستان مكشوف

صدمة قوية لجماهير الترجي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

قبل مباراة توتنهام.. صدمة جديدة لـ محمد صلاح بعد أزمته مع كلوب

إسرائيل تنتقم من تركيا بسبب قطع العلاقات التجارية

قرار عاجل من كاف بشأن مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا

وفاة نجل رئيس مجلس السيادة السوداني في حادث سير بأنقرة

ترشيحاتنا

«سيدات سلة الأهلي» يتوج بكأس مصر

فوزى لقجع : الأهلى أفضل ناد داخل قارة أفريقيا والزمالك مرشح لحصد الكونفدرالية الافريقية

الخارجية: مصر تتسلم رئاسة مجموعة الـ77 والصين في نيروبي

لقجع ردا على ترشحه لرئاسة الكاف : لن أنافس أبوريدة في أي موقع

110 ألحان .. هيثم نبيل يوضح سبب ابتعاده عن الغناء السنوات الماضية

دعاء الستر وراحة البال .. اقرأ هذه الأدعية والسور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان كب.. أسماء إبراهيم تظهر بإطلالة كلاسيكية من دبي

نادية الجندي تثير الجدل بإطلالة شبابية

زوجها يواسيها.. بكاء ريم أحمد في عزاء والدتها

12 سلندر.. تفاصيل وإمكانيات سيارة «فيراري» الخارقة بأقوى محرك طبيعي

فيديو

نجمة في السماء.. عريس يقدم هدية غير تقليدية لزوجته ليلة الزفاف

تحذير من إصدار تأشيرة الزيارة .. محظورات الحج 2024 | فيديو

تحذير من هذا التوقيت.. حالة الطقس خلال الأسبوع الأخير من برمودة

موعد إطلاق أول بنك رقمي في مصر .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ