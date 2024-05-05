أسيوط .. إصابة 10 أشخاص في إنقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي

أصيب 10 أشخاص بينهم صغار، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ميني باص على الطريق الصحراوي الغربي بمركز أسيوط.



تلقي اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالحادث ووجود مصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والإسعاف وتبين من المعاينة الأولية والفحص انقلاب سيارة ميني باص ما أسفر عن إصابة "عائشه.م" 32 عامًا، و"جنا.ع" 7 أعوام، "رؤي.ع" 55 أعوام، و"مینا.م" 40 عامًا، و"احمد.ف " 30 عامًا، و"احلام.ا" 50 عامًا، و"مني.ف" 40 عامًا، و"عمر.س" 36 عامًا، و"هويدا. ن"37 عامًا، و"ام كلثوم.ا" 46 عامًا.



جرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.