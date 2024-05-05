حسابك البنكي في خطر.. تحذير عاجل لمستخدمي واتساب WhatsApp

حذر خبراء في الأمن السيبراني جميع مستخدمي تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp بسبب انتشار عمليات الاحتيال على التطبيق، حيث يدعي المحتالون أنهم موظفي تسويق تابعين لشركات اتصالات كبرى.

ويقول الخبراء إن هؤلاء المحتالين ليسوا أكثر من مجرد منظمي عمليات احتيال متقنة، تستهدف المستخدمين المطمئنين.

ويستخدم المحتالون بعض مجموعات الواتساب، وتسميتها بأسماء الشركات الكبرى؛ للاستفادة من العلامات التجارية ذات السمعة الطيبة، لأغراض غير مشروعة.

ونصح الخبراء أنه من المهم أن يدرك المستخدمون أن هؤلاء المحتالون يستغلون اسم الشركات الشهيرة لسرقة أموال المستخدمين.

وغالبًا ما يستغل المحتالون ثقة ومصداقية العلامات التجارية المعروفة لخداع الأفراد المطمئنين، لذلك يُنصح بالتحقق من المعلومات مباشرة من المصادر الرسمية والامتناع عن مشاركة التفاصيل الشخصية أو الحساسة مع جهات مجهولة.

وكذلك يجب عدم مشاركة تفاصيل تسجيل الدخول أو رمز التحقق الخاص بك مع أي شخص. ولا حتى أقرب أفراد عائلتك أو أصدقائك الموثوقين.

ونوه بأنه يجب الإبلاغ عن الرسائل غير المرغوب فيها، أو حظر المرسل داخل واتساب؛ عبر الضغط باستمرار على الرسالة، ثم حدد "إبلاغ" ثم اتبع التعليمات.