تجميع وتصنيع مشترك.. الحلبي: تعاون عسكري مستقر بين مصر وفرنسا منذ السبعينيات

علق اللواء طيار هشام الحلبي المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، على احتفال القوات الجوية المصرية وشركة داسو الفرنسية الرائدة فى مجال إنتاج الطائرات المقاتلة بمرور "50" عاما على التعاون المشترك وانضمام أولى الطائرات المقاتلة من إنتاج الشركة إلى القوات الجوية المصرية.

وقال هشام الحلبي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "التعاون العسكري المصري الفرنسي قديم بدأ من السبعينيات".

وأضاف هشام الحلبي: "نشهد تعاونا عسكريا مستقرا بين مصر وفرنسا منذ سنوات طويلة، ويزداد بشكل ملحوظ"، مؤكدا أن هناك تعاونا بين مصر وفرنسا في منظومات تسليح مختلفة".

وتابع هشام الحلبي: "التعاون العسكري المصري الفرنسي يسمح بالتجميع والتصنيع المشترك لمختلف الأسلحة".

وأكمل هشام الحلبي: "بدأ التعاون بين مصر وفرنسا بدخول الطائرة ميراج 5 إلى الخدمة في القوات الجوية المصرية، ووصلنا إلى الحصول على الرافال الفرنسية".