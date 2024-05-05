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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تتصدر.. هذه الهواتف الأكثر مبيعا في العالم

هذه الهواتف هي الأكثر
هذه الهواتف هي الأكثر مبيعًا في العالم

شهد سوق الهواتف الذكية العالمي زيادة كبيرة بنسبة 6٪ على أساس سنوي في الشحنات خلال الربع الأول من عام 2024، حيث وصل إلى 296.9 مليون وحدة.

وفقًا لأحدث تقرير من شركة Counterpoint Research، فإن هذا الربع يمثل الربع الثالث على التوالي من النمو، مما يشير إلى انتعاش قوي لهذه الصناعة، حيث قدمت العلامات التجارية الكبرى للهواتف الذكية أداءً جيدًا، وفيما يلي الهواتف الأكثر مبيعا في العالم 

 

هواتف سامسونج 


تتصدر سامسونج، التي استعادت مكانتها باعتبارها العلامة التجارية الأولى للهواتف الذكية في العالم بحصة سوقية تبلغ 20٪، حيث قامت بشحن 59.4 مليون وحدة في الربع الأول من عام 2024. 

أفضل هواتف سامسونج 

 

وتقدمت شركة سامسونج للأمام بأرقام مبيعات مثيرة للإعجاب، مدفوعة بشكل خاص بالإطلاق الناجح لسلسلة Galaxy S24.  

ولعبت سلسلة Galaxy S24، التي قدمت ميزات الذكاء الاصطناعي المبتكرة وحظيت بمراجعات إيجابية في سوق أمريكا الشمالية، دورًا محوريًا في عودة سامسونج إلى الظهور. 

وشهدت حصة سامسونج السوقية في أوروبا والولايات المتحدة نموًا كبيرًا، حيث كانت سلسلة Galaxy S24 المحرك الرئيسي لهذا النجاح. وقد أدى أداء الشركة في قطاع الهواتف المتميزة، إلى جانب الاستجابة الإيجابية لهواتفها القابلة للطي، إلى تعزيز مكانتها كأفضل علامة تجارية للهواتف الذكية على مستوى العالم. 

هواتف آيفون 

 

وشهدت شركة أبل، انخفاضًا في شحناتها بنسبة 13% على أساس سنوي، لتتراجع إلى المركز الثاني بحصة سوقية تبلغ 17%. 

وشحنت شركة التكنولوجيا العملاقة 50.5 مليون هاتف آيفون  خلال هذا الربع، وهو انخفاض كبير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 

وكان العامل الأساسي الذي ساهم في مشاكل أداء شركة أبل هو تراكم المخزون المرتفع الذي ابتليت به الشركة في الربع السابق. ويبدو أن تراكم المخزون هذا، إلى جانب الافتقار إلى إطلاق المنتجات الرئيسية، قد أثر بشكل كبير على قدرة أبل على الحفاظ على زخمها في سوق الهواتف الذكية العالمية.

هواتف شاومي 


وبرزت شركة "Xiaomi" شاومي، صانعة الهواتف الذكية الصينية، باعتبارها العلامة التجارية الأسرع نموًا بين العلامات التجارية الخمس الأولى، مع زيادة في الشحنات بنسبة 34% على أساس سنوي. قامت الشركة بشحن 41.5 مليون وحدة، وحصلت على حصة سوقية تبلغ 14٪.

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