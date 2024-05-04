عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية جنوب البرازيل إلى 56

فيضانات البرازيل
فيضانات البرازيل

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في جنوب البرازيل إلى 56 قتيلا، بحسب وسائل الاعلام البرازيلية.

وأعلن الدفاع المدني في البرازيل، اليوم السبت، أن عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات ارتفع إلى 56 قتيلا و67 مفقودا.

ويشار إلى أن أمطارا غزيرة هطلت في ولاية ريو جراندي دو سول، في أقصى جنوب البرازيل.

وغمرت المياه الشوارع تماما ودُمرت طرق وجسور في مدن كثيرة، كما تسببت عاصفة أيضا في حدوث انهيارات أرضية وانهيار جزئي لهيكل سد في محطة صغيرة للطاقة الكهرومائية.

وكانت الحصيلة السابقة قد أشارت إلى مقتل 37 شخصا.

يذكر أن ريو جراندي دو سول، كانت قد تعرضت في سبتمبر الماضي لإعصار مداري تسبب بتشكل فيضانات أسفرت عن مقتل أكثر من 50 شخصا.

حصيلة ضحايا الفيضانا جنوب البرازيل ضحايا الفيضانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حاجة تكسف| نجم الزمالك يثير الجدل بعد فوز الأهلي على الجونة بثلاثية

انخفاض كبير في أسعار السكر والأرز بعد استيراد 500 ألف طن.. اعرف بكام

شاهد رد فعل خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الجونة بثلاثية

اجتزاء الحقيقة|تامر أمين: «أبوالعينين» مدح وبجّل حسام موافي بعقد قران نجلته أمام الجميع|فيديو

إجازة رسمية وأسعار مخفضة.. هدايا الحكومة للمواطنين في شم النسيم

زوجة نجم الزمالك تمزج بين البساطة والجمال في أحدث ظهور عبر إنستجرام|شاهد

200 جنيه.. تعليق ساخر من سيد عبد الحفيظ على ركلة جزاء للزمالك

قرار جديد من التعليم بشأن " زي طلاب المدارس " على مستوى الجمهورية

موضوعات متعلقة

الهند تنتظر تفاصيل بشأن اعتقالات قاتلي زعيم السيخ الانفصالي في كندا

سنغافورة تحذر: فيضانات تضرب أجزاء كبيرة من البلاد

قوات الاحتلال تقتحم بلدة عنبتا شرق طولكرم

القبض على عشرات الأشخاص باحتجاجات حرم جامعة تكساس في أوستن

9 اعتقالات في احتجاجات جامعة فلوريدا

نيويورك تايمز: إسرائيل خفضت عدد الرهائن الذين تريد حركة حماس إطلاق سراحهم

واشنطن تحث حماس على قبول صفقة تبادل الأسرى

تضامنا مع فلسطين.. اندلاع مظاهرات في جامعة الكويت على غرار الولايات المتحدة

ترشيحاتنا

حماس : لن نعطي إجابتنا عن مقترح صفقة الرهائن الليلة.. والمحادثات مستمرة غدا

هينزل عن 40 جنيه؟ خبير اقتصادي يعلن مفاجأة عن الدولار | فيديو

السكر بـ12 جنيه.. أحمد موسى : 64 مليون مواطن يصرفون سلعًا تموينية

مصدر نهر النيل.. خبير: بحيرة فيكتوريا تحقق أعلى منسوب لها في التاريخ

أحمد موسى : أسعار الفسيخ وصلت في بعض المحلات لـ 700 جنيه

رمضان عبد المعز يطالب بفرض وثيقة تأمين للطلاق لحماية الأسرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشورت.. نانسي عجرم تستعرض جمالها في آخر ظهور لها عبر إنستجرام |شاهد

بعد تصدرها الترند.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بإطلالتها من الجيم

صحية وقيمة غذائية عالية .. طريقة تحضير سلطة الرنجة بالطحينة

ولادة بدون حمل| طبيب يثير الجدل على السوشيال ميديا.. إيه الحكاية؟

فيديو

رنا سماحة : لم أتردد لحظة في غناء رباعيات مسلسل رحيل |خاص

الأرض على وشك الاصطدام بكويكب غامض من القمر.. ماذا يحدث؟

النجاح بيلقبلك .. عبير نعمة تشيد بـ حفل أمال ماهر

الأهلي الأفضل والخطيب صديقي.. تصريحات مثيرة لفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ