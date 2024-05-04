ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية جنوب البرازيل إلى 56

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في جنوب البرازيل إلى 56 قتيلا، بحسب وسائل الاعلام البرازيلية.

وأعلن الدفاع المدني في البرازيل، اليوم السبت، أن عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات ارتفع إلى 56 قتيلا و67 مفقودا.

ويشار إلى أن أمطارا غزيرة هطلت في ولاية ريو جراندي دو سول، في أقصى جنوب البرازيل.

وغمرت المياه الشوارع تماما ودُمرت طرق وجسور في مدن كثيرة، كما تسببت عاصفة أيضا في حدوث انهيارات أرضية وانهيار جزئي لهيكل سد في محطة صغيرة للطاقة الكهرومائية.

وكانت الحصيلة السابقة قد أشارت إلى مقتل 37 شخصا.

يذكر أن ريو جراندي دو سول، كانت قد تعرضت في سبتمبر الماضي لإعصار مداري تسبب بتشكل فيضانات أسفرت عن مقتل أكثر من 50 شخصا.