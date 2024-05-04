سعاد صالح: لم أندم على فتوى خرجت مني.. ولا أتأثر بانتقادات السوشيال ميديا

ردت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة القاهرة، على الهجوم عليها وعلى علماء الدين عبر السوشيال ميديا، مشددة على أن هذه التعليقات كانت في البداية تؤثر عليها، وكان زوجها يقف بجانبها ويدعمها في مواجهة هذه الانتقادات، وكان يحثها على التحمل والصبر، وأن هذا الأمر لا بد أن يعطي لها دفعة قوية، متابعة: "هناك بتر للكلام ونقل أقاويل على لساني.. أصبحت لا أعتني ولا أتأثر بما يقولون".

وقالت "صالح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن البعض يقومون بتشويه وبتر في حديثي عن تفسير الدين، مؤكدة أنها لا تتأثر بأي شيء مما يقولون.

ونوهت بأن لديها مبدأً، وهو أن الله كلفها للقيام بهذا القول الحسن، سواء كان عبارة عن فتوى أو توضيحا لقول معين.

وأوضحت أن تخصصها “فقة مقارن” ولا بد أن تُظهر الحكم في أكثر من مذهب، وتترك المتلقي يختار المذهب الذي يتناسب معه.

وأكدت أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، مشيرة إلى أنها في حالة الخطأ تخرج وتعلن اعتذارها بشأن الفتوى، ولم تندم على أي فتوى خرجت على لسانها.