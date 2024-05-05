شريف عبد المنعم: الأداء غير مطلوب من الأهلي في الوقت الحالي

أعرب شريف عبد المنعم ، لاعب الأهلي الأسبق، عن سعادته بالفوز المستحق الذي حققه الفارس الأحمر أمام الجونة في الدوري الممتاز.

وقال شريف عبدالمنعم، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد »، إن الأهلي حقق فوزا مستحقا في مباراة الجونة، مشددا على أن المستوى غير مطلوب في الوقت الحالي بالنسبة للأهلي والأهم حسم المباريات وجمع النقاط.

وتابع شريف عبد المنعم: "الجونة فريق جيد ويملك 28 نقطة في جدول الدوري ويملك حلولا كبيرة في الملعب، وسعيد بما قدمه الأهلي في هذه المباراة الصعبة".

وأردف: "الأفضل أن يشارك محمد الشناوي في مباراة بالدوري حتى يطمئن الجهاز الفني على مستواه، وعودة الشناوي مكسب كبير للأهلي والأفضل أن يكون للفريق حارسين جاهزين قبل نهائي دوري الأبطال".

