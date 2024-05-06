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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة.. غدا

مجلس النواب بالعاصمة
مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة القادمة غدا الثلاثاء، وبعد غد الأربعاء، 7 و8 مايو 2024، حيث يبدأهما الساعة 11 صباحا، في مقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويتضمن جدول أعمال جلسات المجلس، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة.

وكان المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، قد توجه إلى المقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية؛ لحضور قداس عيد القيامة المجيد، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. 

وتقدم المستشار علاء الدين فؤاد بخالص تهانيه القلبية لقداسة البابا وجميع الأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيًا المولى- عز وجل- أن يعيده على قداسته وشعب مصر العظيم بالخير والسلام والأمان، وأن يحفظ مصر وشعبها، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،  بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وجاء في نص برقية التهنئة : " بمشاعر يملؤها الود والتقدير، يسعدني أن أتوجه بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب لقداستكم ولجميع الإخوة المسيحيين بأسمى التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد، راجين المولى العلي القدير أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على مصر وشعبها العظيم أواصر المحبة والتآخي والوئام. "

وتابع رئيس مجلس النواب: "وإننا إذ ننتهز هذه المناسبة المجيدة، لنؤكد تقديرنا الكبير لجهودٍكم في ترسيخ قيم التسامح والمحبة بين جموع المصريين".

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية التهنئة : “أدام الله بلادنا الغالية ساحة للتآخي والسلام والأمان، وكل عام وقداستكم بخير”.

وبعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وجاء فى نص البرقية: "قداسة البابا  تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تحية تقدير وإعزاز لقداستكم،،، يطيب لي بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء مجلس الشيوخ أن أتقدم إلى قداستكم وجميع الأخوة المسيحيين بخالص التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد، أعاده الله عليكم بالخير والبركات، وعلى وطننا الغالي بالأمن والاستقرار".

واختتم برقيته قائلا: "مع أطيب التمنيات لنا جميعًا بمستقبل واعد لشعب تآلف نسيجه وتلاحمت الروابط بين أبنائه، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، حفظ الله مصرنا الغالية وبارك شعبها العظيم، كل عام وقداستكم بخير".

مجلس النواب العاصمة الإدارية الجديدة حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وزير شئون المجالس النيابية لجنة الخطة والموازنة

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