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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لسنا مغفلين.. إسرائيل تعترف رسميا بمهاجمة إيران ردا على إطلاق الصواريخ

​​ميري ريجيف
​​ميري ريجيف

أكدت وزيرة المواصلات الإسرائيلية وعضو المجلس الوزاري السياسي الأمني، ​​ميري ريجيف الليلة الماضية للمرة الأولى أن إسرائيل هاجمت إيران ردا على الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار.

 

وقالت الوزيرة الإسرائيلية: لقد أرسلنا رسالة وإيران تلقتها، والعالم الذي يراقب يدرك أن دولة إسرائيل ليست مغفلة".

 

وتعد وزيرة المواصلات الإسرائيلية هي أول مسؤول رسمي إسرائيلي يكسر حالة الغموض التى سادت حتى الآن حول الهجوم الإسرائيلي الذي حدث في قاعدة القوات الجوية الإيرانية في مدينة أصفهان في منتصف الشهر الماضي.

 

جاء ذلك بعد خمسة أيام من الهجوم الإيراني على إسرائيل والذي تم في إطاره إطلاق 185 طائرة بدون طيار و 36 صاروخ كروز و 110 صواريخ أرض-أرض، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

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