إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل بترعة بالشرقية

أصيب 10 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء بالجسد إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل في مياه ترعة بطريق أبو عجوة - الأشراف دائرة مركز الزقازيق وتم نقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق العام وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الزقازيق العام بإستقبال كل من "داليا ي" 50 سنة و"إبراهيم ن" 40 سنة و"آلاء ع" 14 سنة و"فاطمة إ" 35 سنة و"سحر أ" 11 سنة و"رضا أ" 15 سنة و"شيماء ن" 37 سنة و"مكة ح" 4 أشهر، و"زين ع" 10 سنوات و"عبدالرحمن إ" 4 سنوات مقيمين قرية النخاس دائرة مركز الزقازيق، مصابين بكدمات وكسور وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين وقوع حادث انقلاب تروسيكل في مياه ترعة بطريق أبو عجوة - الأشراف دائرة مركز الزقازيق وتم نقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق العام وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.