غارة إسرائيلية على «ميس الجبل» وخسائر فادحة بجنوب لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل «القاهرة الإخبارية»، إنَّ التصعيد مستمر على الحدود الجنوبية أو عبر الحدود اللبنانية الجنوبية إذ شنَّ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على منطقة «ميس الجبل» اليوم منذ قليل، ما أسفر عن استشهاد أربعة مدنيين من أسرة واحدة جراء قصف المبنى بجانب إصابة عدد من الجرحى لأشخاص تواجدوا قرب البناية أثناء القصف.

وأضاف «سنجاب»، خلال تغطية للقناة من «بيروت»ـ مع الإعلامي حساني بشير، مقدم «جولة المراسلين»، على «القاهرة الإخبارية»: «العملية تأتي بعد سلسلة من الأيام التي كانت الاستهدافات فيها لمنازل غير مأهولة بالسكان ولم يسقط فيها أي من الجرحى أو الضحايا الشهداء على مدار الأيام القليلة الماضية ولكن هذه العملية ستكون نقطة تحول في الجنوب اللبناني لتزداد وتيرة العمليات مرة أخرى.

وتابع: «القصف الإسرائيلي على بناية منطقة ميس الجبل جاءت عقب سلسلة غارات جوية استهدفت بلدات لبنانية الجنوبية ولكنها لم تسفر عن سقوط أية إصابات، فيما ارتفع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على ميس الجبل بالجنوب».



