البابا تواضروس يستقبل المهنئين بعيد القيامة .. صور

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم العديد من المهنئين بعيد القيامة المجيد.

واحتضن الصالون الرئيسي بالمقر البابوي بالقاهرة المهنئين الذين توافدوا لتقديم التهنئة لقداسة البابا حيث تم تبادل كلمات التهنئة وعبارات الود.

وتحدث قداسة البابا للعديد من القنوات الفضائية التي جاءت لتغطية استقبال قداسته للمهنئين.

جاء للتهنئة الأب الربان فيلبس عيسى راعي الكنيسة السريانية بمصر، ووفود من أحزاب حماة وطن، والمصري الديمقراطي والعدل.

وحضر للتهنئة الدكتور مهندس نادر رياض رئيس مجلس الأعمال المصري الألماني، ولأستاذ سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق، والدكتور إبراهيم فوزي وزير الصناعة الأسبق، والكابتن طاهر أبوزيد وزير الرياضة الأسبق، والمستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق.