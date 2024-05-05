كاتب صحفي: إسرائيل متفوقة تكنولوجيا على جميع دول المنطقة بسبب الدعم الأمريكي

أول مرة نسمع عن إستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب بهذه الطريقة

قال الكاتب الصحفي علي السيد، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن إسرائيل متفوقة تكنولوجيا على جميع دول المنطقة بسبب الدعم الأمريكي والغربي المتواصل لها.

وتابع علي السيد، خلال برنامج "صباحك مصري" المذاع علي قناة "‎mbcمصر": "أول مرة نسمع عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب بهذه الطريقة" واثبت أن الذكاء الاصطناعي في الحروب أنه أغبى أنواع الحروب لأنه يقتل بدون تمييز" يعني لو في شخص واحد وسط آلاف البشر يقتل الاف البشر لاستهداف مسلح واحد".

وأوضح علي السيد أن الهدف الأساسي للصهيونية منذ نشأتها قبل قيام إسرائيل هو التهجير و أن لم يكن فالابادة "سنقول لهم اذهبوا وان لم يذهبوا سنقتلهم، هذه الأرض لنا وليست لأحد غيرنا ولا أحد يشاركنا في المكان"، مضيفا أن المواطنين الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل يعاملون معاملة درجة رابعة ويوجد تمييز عنصري فج ضدهم.