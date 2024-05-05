عضو الجمعية المصرية للحساسية: يمكن تناول السمك المملح والرنجة في تلك الحالة

قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنه لا يوجد مانع من تناول السمك في شم النسيم، متابعا: السمك المملح له أضرار عديدة، من بينها ارتفاع ضغط الدم والحساسية.

وأضاف "مجدي بدران" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن السمك المملح "الفسيخ" يحتوي على بكتيريا لا تموت بالتجميد، متابعا:" لا يوجد مانع من تناول الرنجة والسمك المملح ولكن بشرط تعرضهم للحرارة".

واسترسل: " تناول البصل يعمل على تعزيز المناعة ومقاومة البكتيريا".

في سياق آخر: شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على تكثيف الحملات على الأسواق؛ للتأكد من صلاحية السلع المعروضة لا سيما الأسماك الطازجة والمملحة، والتي يزيد الطلب عليها خلال عيد شم النسيم.

ووجه باتخاذ كل الإجراءات اللازمة نحو السلع غير المطابقة للمواصفات ومعاقبة المخالفين، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وعدم تعرضهم لمخاطر التلوث أو استهلاك مواد غذائية فاسدة.

وشدد على ضرورة تقديم التوعية اللازمة للمواطنين بكيفية شراء الأسماك الطازجة والمملحة الصالحة.