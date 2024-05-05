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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عبدالله جهامة: إطلاق اسم الرئيس السيسي على مدينة باسمه تقديرا لجهوده في سيناء

مدينة السيسي
مدينة السيسي

قال الشيخ عبد الله جهامة، مستشار رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية ورئيس جمعية مجاهدي سيناء، إن المدينة التي تحمل اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت مسرحا للعمليات الإرهابية، واستشهد في سبيل تطهير العديد من رجال القوات المسلحة والشرطة وأبناء سيناء.

وأشار مستشار رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية ورئيس جمعية مجاهدي سيناء، خلال حواره ببرنامج "ساعة من سيناء" المذاع على قناة "أزهري"، إلى أنه تم إطلاق اسم الرئيس السيسي على مدينة تحمل اسمه ، تقديراً لجهوده في التنمية بسيناء والقضاء على الإرهاب، وتطهير أرض سيناء.

وأوضح مستشار رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية ورئيس جمعية مجاهدي سيناء، أنه يوجد مشاريع عملاقة في سيناء في كافل المحاور، ولا ينكر جهود الرئيس في تنمية وتطوير سيناء إلا جاحد.

وشدد على أن أبناء سيناء يقفون دائما خلف قيادة القوات المسلحة ، وهم نسيج من الشعب المصري العظيم وانتمائهم دائما للدولة المصرية .

وتابع :"مدينة السيسي ستشهد مشروعات ضخمة من تنمة وأماكن سكنية وستشهد طابع سيناوي مختلف ، والدولة دعمت سيناء بسخاء وستشهد ميناء عالمي وهناك جهد كبير في محطات التنمية والكهرباء".

وأضاف أن مدينة الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من يسكنها أبناء وأسر الشهداء.

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