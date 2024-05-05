الفنان العالمي ويل فيريل يستحوذ على حصة كبيرة من ليدز يونايتد

مصادر قريبة من الفنان العالمي ويل فيريل تقول إنه أصبح الآن مشجعًا فخورًا لليدز بعد وقوعه في حب كرة القدم الإنجليزية ولا يمكنه الانتظار لتشجيعهم في إيلاند رود.

وقال أحد المطلعين لصحيفة ذا صن اليوم الأحد: “هذا صحيح، ويل فيريل يمتلك حصة في ليدز.

” سيعلن فريق 49ers عن مشاركته في الأيام المقبلة وهو يتطلع إلى دعم مالي للنادي.

“إنه يحب كرة القدم وقد أعجب بشكل خاص بشغف اللعبة الإنجليزية.

“وهدفه الآن هو رؤية ليدز يعود إلى حيث ينتمون – في الدوري الإنجليزي الممتاز . وبقدر ما يتعلق الأمر بويل و49ers، فهذه فرصة استثمارية جادة.

استمتع ويل – الذي تقدر ثروته الصافية بـ 127 مليون جنيه إسترليني وهو المالك المشارك لفريق لوس أنجلوس إف سي –

بجولة في المباريات الإنجليزية الموسم الماضي.

وكوّن صداقة غير متوقعة مع النجم الإنجليزي جاك جريليش خلال ظهور تلفزيوني مفاجئ في ملعب الاتحاد في فبراير الماضي،

حيث شاهد فوز مانشستر سيتي 3-1 على أستون فيلا .

كما رأى نادي ريكسهام الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية – والذي يملكه زميله نجم هوليوود رايان رينولدز –

يتغلب على ويلدستون 3-1 في نفس الرحلة، ويستمتع بشرب نصف لتر في الحانة قبل المباراة

من المتوقع أن يتم الكشف عنه خلال أيام كمستثمر رئيسي في إيلاند رود، أحد أشهر ملاعب كرة القدم.

وقالت صحيفة ديلي ميل: “على الرغم من أنهم ليسوا حاليًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن الجميع في كرة القدم يدركون أن ليدز نادٍ كبير يتمتع بقاعدة جماهيرية هائلة

“يشير إليهم الكثيرون على أنهم” العملاق النائم “، وهو ما يدركه ويل تمامًا.

“إنه يعرف كرة القدم وهو مصمم على المساعدة في إعادة أيام المجد إلى ليدز.