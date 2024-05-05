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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يعلن استهداف مستوطنة مرجليوت بالأسلحة الصاروخية

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، استهداف مستوطنة مرجليوت بالأسلحة الصاروخية.

ووفقا للوكالة الوطنية للاعلام اللبناني، أصدرت  "المقاومة الإسلامية" بيانا جاء في إنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصاً استشهاد المدنيين في بلدة ميس الجبل؛ استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم الأحد 05-05-2024 مستوطنة مرغليوت بالأسلحة الصاروخية".

وأعلن حزب الله، في وقت سابق، أنه أطلق الصواريخ؛ ردا على ضربة ميس الجبل، التي يقول إنها قتلت وأصابت مدنيين.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم إطلاق حوالي 65 صاروخا من لبنان على مستوطنات الجليل بانهاندل، لكنه خفض العدد لاحقا إلى 40.

وأعلن حزب الله مسؤوليته عن الهجوم.

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