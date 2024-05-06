عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

التيار الإصلاحى الحر: لقاء حمدين صباحى مع حسن نصر الله لا يمثل الجماعة الوطنية

لقاء حمدين صباحى
لقاء حمدين صباحى وحسن نصر الله

استنكر التيار الإصلاحي الحر لقاء السياسي المصري حمدين صباحي مع حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، مؤكدًا أن مثل هذه التحركات لا تمثل الجماعة الوطنية ولا تتفق مع الثوابت التي توافقت عليها النخب السياسية المصرية وتناقض الرفض الكامل والدائم لأي شكل من أشكال التواصلات مع الجهات الخارجية خارج إطار الدولة المصرية.

واستنكر التيار تلك التحركات واللقاءات خاصة وأنها باتت شبه دورية ومتكررة، متساءلًا عن أجندة تلك اللقاءات وأهدافها وما ترمي إليه مؤكدًا بأن تلك اللقاءات لا تصب في مصلحة الاستقرار في المنطقة وإنها تحقق أجندات قوى إقليمية ودولية تسعى إلى تفكيك المنطقة وزعزعة استقرارها وبأن تلك التحركات لا تفيد المصالح العليا المصرية ولا مصالح القضية الفلسطينية ولا غيرها من المصالح ذات الصلة.

وحذر التيار من أن إصرار حمدين صباحي على خرق الصف الوطني والتحرك خارج أعراف الجماعة الوطنية هو نذير خطير ولابد من التعامل معه رسميًا وشعبيًا وعلى مستوى النخب السياسية بحسم وحزم ولا يمكن التغاضي عنه تحت أي ذريعة.

وكرر التيار دعمه للدولة المصرية في معركتها لحماية الأمن القومي المصري والعربي وسعيها الدائم للحفاظ على القضية الفلسطينية واسترداد حقوق الشعب الفلسطيني مؤكدًا بأنه إن كان حمدين صباحي يريد دعم القضايا العربية والقضية الفلسطينية فإن وجهته لابد أن تكون "القاهرة" وليس "حزب الله" أو غيره من القوى الإقليمية ذات الأجندات الغامضة والمشبوهة.

التيار الاصلاحي الحر السياسي المصري حمدين صباحي حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله الجماعة الوطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة عاجلة.. الأهلي يتفق مع النجم التونسي على الرحيل بنهاية الموسم الجاري

قرار عاجل من "فيفا" يُشعل نهائي الأهلي والترجي| مفاجأة تحدث لأول مرة.. تفاصيل

شوبير يفجر مفاجأة: أزمة في الأهلي بسبب علي معلول

تطورات عاجلة في أزمة أفشة وكولر.. تفاصيل

8 غيابات مؤثرة تضرب صفوف الزمالك في نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان

مصر تحذر الأطراف في الأراضي المحتلة من خطورة التصعيد الحالي

دهس شابًا وهو بيعدي الطريق.. القبض على مطرب المهرجانات عصام صاصا في الطالبية

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد الهبوط.. وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

حماس: جاهزون للهجوم الإسرائيلي في رفح

قطع يد شاب| تفاصيل مثيرة في واقعة بائع المطرية ..ما القصة؟

التطبيق غدًا.. آليات جديدة لقبول طلبات التصالح في مناطق بدون مخطط تفصيلي

150 ألف جنيه مقدم والباقي على 7 سنوات| تفاصيل شقق الإسكان المتميز قبل طرحها

"الزاعجة المصرية" تثير الرعب في ولاية أمريكية .. فما القصة؟

حبس السائق المتهم بدهس سيدة أثناء عبورها الطريق في النزهة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس الجيم.. مي عمر تستعرض رشاقتها | شاهد

داخل خيمة نزوح.. طالب فلسطيني يناقش رسالة ماجستير بغزة يثير السوشيال ميديا

كيف تتخلصي من رائحة الرنجة في المنزل

ماذا يحدث للحامل عند تناول الفسيخ والرنجة؟

فيديو

نجوى نجار لـ صدى البلد: فيلمي القادم "مصري - فسلطيني"

فضيحة تيك توكر شهير.. مارس أفعالا غير أخلاقية مع الصغار| شاهد

ادعوله بالشفاء.. محمد عبده يكشف نوع السرطان الذي أصيب به| فيديو

خان زوجته وعلاقته بطلاق هنا الزاهد.. كريم فهمي يكشف أسرار حياته الخاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ