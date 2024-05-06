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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الحدائق والمتنزهات العامة ببني سويف تستقبل احتفالات المواطنين بعيد شم النسيم

صدى البلد

فتحت محافظة بني سويف "اليوم الاثنين"  الحدائق والمتنزهات العامة بمراكز ومدن المحافظة أمام جموع المواطنين  منذ الصباح الباكر  تزامناً مع احتفالات أعياد شم النسيم ، والتي تشهد إقبالا من  المواطنين متزايدا  منذ الصباح الباكر احتفالا بأعياد شم النسيم وسط أجواء من الفرحة والسعادة. 


هذا وقد وجه محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم ، برفع درجة الإستعدادات بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري لإتخاذ كافة التدابير الوقائيةاستعداداً لإستقبال شم النسيم وعيد القيامة المجيد ، موجهاً  رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية المستمرة  لجاهزية الحدائق العامة والمتنزهات وتكثيف أعمال النظافة والتجميل.

 

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وشدد على تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على المحلات والمطاعم ومنافذ بيع السلع الغذائية لضبط السلع الفاسدة ومجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

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