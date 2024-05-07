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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

في شم النسيم.. طفل دماغه اتحشرت بالأسانسير ومصرع 4 آخرين غرقا

اسعاف لنقل الضحايا
اسعاف لنقل الضحايا

شهدت قرى مراكز كفر الزيات وطنطا والمحلة وزفتي بمحافظة الغربية اليوم واقعة إصابة طفل داخل أسانسير كهربائي ومصرع 4 أشخاص آخرين غرقا في مياه الترع المتصلة بفرعي النيل دمياط ورشيد تزامنا مع احتفالات الأسر والعائلات مصطحبين أبنائهم للاحتفالات اعياد شم النسيم وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل الضحايا إلي طوارئ مستشفيات العامة وتسليم جثثهم إلي ذويهم .

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من حكمدار مديرية الأمن يفيد بوقوع الحوادث المذكورة أثناء احتفالات عيد شم النسيم.


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحوادث وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلي المستشفيات.

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محافظ الغربية يتابع حملات النظافة ورفع الاشغالات استعدادا لعيد القيامة وشم النسيم


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الوقائع وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق .

أعياد شم النسيم الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية أطفال أستعدادا أحداث الواقعة بمحافظة الغربية داخل اسانسير حملات النظافة ورفع الإشغالات زفتى سيارات إسعاف

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