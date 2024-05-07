لماذا تتعثر المفاوضات؟.. عمرو أديب يكشف مخططات الجانب الإسرائيلي

شارك الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل جديدة حول الوضع في رفح بين الجانب الإسرائيلي وحماس.

وكتب عبر أكس: “‏الإسرائيلى يريد استعادة الرهائن ومنع النازحين من العودة وخروج حماس من غزة وعدم الإفراج عن القيادات الهامة من سجونه وأن تكون الهدنة قصيرة جدا وأن يتم التضييق على المساعدات الإنسانية من المعبر وإلا يكون هناك أي لقاء مباشر مع المقاومه وضمان أمريكى إقليمي بعدم الاعتداء عليه".

وتابع: "ويا حبذا تعويضات حرب ومعونات اقتصاديه لتعويض الخسائر وعدم تقديم اي وعود لاجتياح رفح . ويبقى السؤال ماذا سناخذ فى المقابل ؟ الرضا الاسرائيلى وراحه البال الامريكيه فى الانتخابات القادمة ! وتجد من يسال لماذا تتعثر المفاوضات”.