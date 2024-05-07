عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه غرقا فى نهر النيل بالقليوبية

جثة شخص
جثة شخص

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه أثناء الاستحمام فى مياه نهر النيل أمام كوبرى الحرس بالقناطر الخيرية، وذلك بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بغرق شاب يدعى “جمال. ح”، 20 سنة، مقيم قرية الخرقانية بالقناطر الخيرية، أثناء الاستحمام فى مياه نهر النيل. 

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن القليوبية، وتم البحث وانتشال الجثمان من مياه نهر النيل إلى مشرحة مستشفى القناطر المركزى لاتخاذ اللازم. 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

القليوبية القناطر الخيرية أمن القليوبية قوات الإنقاذ النهرى مديرية أمن القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعشق أحمد العوضي.. ياسمين عبد العزيز تدخل نوبة بكاء مع إسعاد يونس

رايح يعتزل.. ماذا قال نجوم الكرة عن أداء عبدالله السعيد مع الزمالك؟

مصر للطيران تعلن تخفيض 50% على تذاكر الرحلات الدولية

أكلة تجلب لك الشؤم وتحرمك البركة والخير وتضيق الرزق.. احذر كل أنواعها

لجنة الحكام تتجه لمعاقبة الحكم محمود البنا بسبب لقاء الزمالك وسموحة

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. والأرصاد تحذر من ظاهرة جوية اليوم

عملت عملية عشان أخلف من العوضي| ياسمين عبد العزيز تفجر مفاجأة.. شاهد

بناه المصريون.. سد جوليوس نيريري ينقذ تنزانيا وكينيا من الغرق

موضوعات متعلقة

إعادة الحركة المرورية لطبيعتها بالخانكة عقب تصادم سيارتين وإصابة 4 أشخاص

انتشال جثة شاب لقي مصرعه في مياه نهر النيل بالقناطر الخيرية

إصابة 4 أشخاص في تصادم بين ملاكي وميكروباص بالخانكة

محافظ القليوبية: توريد 58099 طن قمح للصوامع والشون والبناكر

حدائق القناطر تستقبل الآلاف من المواطنين في احتفالات شم النسيم.. فيديو وصور

شم النسيم.. 10 عيادات متنقلة تجوب الحدائق في القليوبية

محافظ القليوبية يتفقد حدائق القناطر الخيرية وكورنيش النيل ببنها خلال احتفالات شم النسيم

محافظ القليوبية يتفقد أعمال إنشاء موقف جديد للسيارات بالقناطر الخيرية

ترشيحاتنا

48 جنيها.. تعرف على أسعار الدولار الأمريكي والعملات مقابل الجنيه اليوم

الزمالك يحسم موقف أوباما.. ويكشف عن بديل مصطفى شلبي.. تفاصيل

بعد قليل.. بدء جلسات محاكمة 3 مسؤولين بالمتحف المصري الكبير

شاهد.. تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني بمدارس القاهرة لاستقبال الطلاب غداً

وسائل إعلام إنجليزية تكشف حدوث اختراق خطير لوزارة الدفاع البريطانية

الزراعة: 35 ألف زائر توافدوا على حدائق الحيوان والأسماك في شم النسيم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما هو النهم بمضغ مكعبات الثلج .. وإزاي تسيطر عليه؟

أحدثت إزعاجًا للآخرين بالضحك.. تعرف على أفضل طريقة للاعتذار

رايح يعتزل.. ماذا قال نجوم الكرة عن أداء عبدالله السعيد مع الزمالك؟

بإمكانيان هتبهرك وسعر على قد الإيد.. أجهزة تلفاز ذكية من سامسونج

فيديو

زلزال قوي.. العالم الهولندي يحذر مجددا من هزة أرضية ويكشف عن موعدها

أحدثهم محمد عبده.. نجوم أصيبوا بسرطان البروستاتا وتعافوا منه

اشتغلت بائعة في العتبة.. نشوى مصطفى تروي تفاصيل عن حياتها لأول مرة

نجوى نجار لـ صدى البلد: فيلمي القادم "مصري - فلسطيني"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ