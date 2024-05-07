التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه غرقا فى نهر النيل بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه أثناء الاستحمام فى مياه نهر النيل أمام كوبرى الحرس بالقناطر الخيرية، وذلك بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بغرق شاب يدعى “جمال. ح”، 20 سنة، مقيم قرية الخرقانية بالقناطر الخيرية، أثناء الاستحمام فى مياه نهر النيل.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن القليوبية، وتم البحث وانتشال الجثمان من مياه نهر النيل إلى مشرحة مستشفى القناطر المركزى لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.