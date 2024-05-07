إعادة فتح طريق بنها – كفر الجزار بعد انقلاب سيارة محملة بالسيراميك

نجحت الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة بنها فى محافظة القليوبية في إعادة فتح طريق بنها – كفر الجزار اثر انقلاب حمولة سيراميك من على سيارة نقل نتيجة تصادمها مع أخرى ملاكى ما أدى إلى سقوط الحمولة على الأرض ولم يسفر الحادث عن خسائر بشرية وانتقلت على الفور أجهزة الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها وكفر الجزار وتم رفع رفع الحمولة وتجنيب السيارتين وإعادة فتح الطريق .

تلقت غرفة عمليات محافظة القليوبية بلاغا بوقوع تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى نقل على طريق بنها – كفر الجزار وتعطل الطريق نتيجة سقوط حمولة سيارة نقل من سيراميك على الطريق.

وانتقل محمد مرعى رئيس مدينة بنها ومعدات مجلس المدينة والوحدة المحلية بكفر الجزار وتم تجنيب السيارتين من عرض الطريق ورفع حمولة السيراميك وتبين أن الحادث وقع بسبب السرعة وتم إعادة فتح الطريق مرة أخرى.