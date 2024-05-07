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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تعلن القبض على "عملاء" لروسيا خططوا لاغتيال زيلينسكي ومسؤولين كبار

زيلينسكي
زيلينسكي

أعلن جهاز الأمن الأوكراني، اليوم الثلاثاء، اعتقال مجموعة من "عملاء روسيا" خططوا لاغتيال الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي ومسؤولين آخرين.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال جهاز أمن الدولة في أوكرانيا إنه ألقى القبض على عملاء روس داخل جهاز حرس الدولة الأوكراني كانوا يخططون لاغتيال الرئيس زيلينسكي وكبار المسؤولين الحكوميين الآخرين.

وقال جهاز الأمن الأوكراني على تيليجرام: "أحبط محققو الاستخبارات المضادة و الأمن الأوكراني خطط جهاز الأمن الروسي للقضاء على رئيس أوكرانيا وممثلين آخرين للقيادة العسكرية والسياسية العليا".

وقبل يومين، أعلن جهاز الأمن الروسي إلقاء القبض على 25 أوكرانياً بتهمة التخطيط لشن هجمات إرهابية ضد روسيا أثناء استفتاء ضم شبه جزيرة القرم، ويتهم المحتجزون بأنهم أعضاء في جماعات قومية متشددة وجهتهم أوكرانيا للقيام بتلك الهجمات.

ووصفت كييف الاتهامات بالكاذبة وبأن لا أساس لها من الصحة، وقالت إنها تأتي بعد توجيه مسؤولين في الحكومة الأوكرانية اتهامات لأجهزة الأمن الروسية بتورطها في إرسال عشرات من عملائها خططوا للقيام بأعمال عنف ضد المتظاهرين الأوكرانيين، الذين خرجوا احتجاجاً على الرئيس الأوكراني المعزول، فيكتور يانوكوفيتش.

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